Nuove deleghe da Daniela Colombo

Il sindaco di Nerviano Daniela Colombo, dopo la revoca delle deleghe a Sergio Parini, ha individuato in Enrico Fontana il nuovo assessore a territorio, ambiente e Suap.

Dopo la rottura con Sergio Parini a cui ha revocato le deleghe, ha provveduto subito a individuare il suo sostituto. Il sindaco di Nerviano Daniela Colombo ha affidato le deleghe a territorio, ambiente e suap a Enrico Fontana "che ringrazio sin da ora per la disponibilità". E ha proseguito: "Enrico, che gode della stima e della fiducia della giunta, ha dimostrato interesse e condivisione del progetto civico e degli obiettivi che caratterizzano questo mandato, a lui va il mio benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro". Frattanto, nel mondo politico nervianese, il dibattito su questo rimpasto figlio, per stessa ammissione del primo cittadino, di incomprensioni sul piano gestionale , resta incandescente. "Altro che vivere e lavorare insieme per il bene del comune - è l'affondo dell'ex sindaco della Lega Salvini Massimo Cozzi - l'unico scopo era di mandare a casa tutti assieme il brutto, cattivo, incapace sindaco della Lega. Ottenuto quello, una volta chiamati ad amministrare Nerviano, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, è stato un crescendo di arroganza e spocchia ai limiti dell'onnipotenza, con totale mancanza di rispetto verso chi svolge esclusivamente il proprio ruolo di semplice consigliere di opposizione". Cozzi non vuole ergersi ad avvocato difensore di Parini "con il quale i rapporti politici sono da anni pessimi e tali restano" ma rimarca che "l'attuale amministrazione comunale perde l'assessore più competente e capace, con l'innegabile esperienza maturata negli anni". Cozzi dichiara che continuerà a svolgere il suo ruolo di consigliere d'opposizione "con passione e impegno e con l'assoluta convinzione che Nerviano non meriti una simile arroganza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!