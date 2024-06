Patrick Pescialli: sacerdote a servizio di Dio

Sabato 8 giugno Patrick Pescialli ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale. La cerimonia di ordinazione è stata officiata da monsignor Mario Delpini.

A ventisette anni, sta per coronare il suo sogno: diventare sacerdote a servizio di Dio e della comunità. Don Patrick Pescialli sarà accompagnato dalla sua Cornaredo nella cerimonia che, sabato 8 giugno alle 9, sarà officiata dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e lo porterà a ricevere l'ordinazione. A suo sostegno partiranno due autobus, uno da Cornaredo e l'altro dalla frazione di San Pietro all'Olmo. Alle 19.30 grande festa in oratorio con il novello sacerdote a suon di giochi, socialità e cena conviviale. Domenica 9 alle 10.15 don Patrick partirà in corteo con i chierichetti e la banda della chiesa vecchia. Alle 10.30 a San Pietro all'Olmo celebrerà la sua prima Santa Messa. Dopo il pranzo in oratorio, alle 17 saranno celebrati i vespri. Lunedì 10 alle 20.45 Santa Messa in ricordo dei fedeli defunti nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Domenica 23 alle 11 sarà celebrata un'altra Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Cornaredo.

