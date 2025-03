I 100 anni di Anna

A felicitarsi per il suo traguardo del secolo di vita erano presenti sia l'amministrazione comunale sia i familiari. A lei sono state donate una torta e una pergamena.

Per molti rimarrà una bella aspirazione. Per lei, invece, è diventato realtà. Cornaredo ha festeggiato il traguardo dei cent'anni di Anna Corio. A felicitarsi per il suo traguardo del secolo di vita erano presenti sia l'amministrazione comunale sia i familiari. A lei sono state donate una torta e una pergamena su cui il sindaco Corrado D' Urbano ha scritto: "porgo con gioia i migliori e più cari auguri a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Cornaredo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!