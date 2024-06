Insieme: da scuola fino al palazzetto dello sport. Insieme, per fare sentire le voci e ribadire ancora una volta forte e chiaro che, quando si parla di legalità, loro ci sono.

Insieme: da scuola fino al palazzetto dello sport. Insieme, per fare sentire le voci e ribadire ancora una volta forte e chiaro che, quando si parla di legalità, loro ci sono e ci saranno sempre. Gli uni affianco agli altri, insomma, i ragazzi dell’istituto comprensivo ‘Ada Negri’ di Vanzaghello e Magnago, le Amministrazioni comunali dei due Comuni e poi anche diversi sindaci e amministratori del territorio attorno. Tutti uniti, per la ‘Marcia della Legalità’, che li ha visti prima attraversare alcune vie e zone appunto di Vanzaghello, poi incontrare il magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Milano, Alessandra Cerreti. “La mafia è la violazione delle regole - ha detto - La mafia è la prevalenza del prepotente sulla persona onesta. I mafiosi sono un’accozzaglia di vigliacchi, che se la prendono con il più debole e sono forti solo quando sono in gruppo”. Una testimonianza importante e fondamentale, perché è solo ricordando e partendo da ciò che è stato e facendo ognuno la propria parte che si possono combattere e sconfiggere le mafie e costruire un presente e un futuro che siano davvero migliori. Messaggi e parole che sono risuonate in tutto il palazzetto, ma più in generale nel paese intero. “Se ciascuno di noi capisce cos’è la mafia, possiamo evitarla ed aiutare le istituzioni a sconfiggerla”. Un unico grande coro, alla fine, per guardare e farlo assieme al domani. “Chiunque può dare il suo contributo - ha concluso - Dai più giovani, iniziando dal rispetto delle regole e pretendendo che chi ci sta accanto le rispetti”.

TUTTI IN MARCIA PER LA LEGALITÀ



