"Attenzione a sicurezza e famiglie"

Speciale Elezioni / Inveruno - Ecco il programma di Vincenzo Grande e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Insieme per Inveruno e Furato

"Desideriamo una comunità attenta alle esigenze delle famiglie, alla sicurezza dei cittadini e alla cura del patrimonio pubblico. Intendiamo offrire ai giovani nuovi spazi aggregativi ove potersi svagare in sicurezza e implementando l’offerta formativa per i loro studi. Per i nostri anziani, intendiamo implementare i servizi socio-assistenziali anche attraverso il recupero dell’ala non utilizzata della RSA, in supporto ai degenti con malattie neurodegenerative; dobbiamo essere un paese che attrae lo sport, senza costringere le nostre realtà associative a spostarsi per svolgere anche un semplice allenamento: è nostra intenzione proporre nuove infrastrutture sportive. Importante è il rilancio della nostra frazione, Furato, in questi anni diventata sempre di più una zona dormitorio. Mancano alcuni servizi essenziali ed una adeguata manutenzione ordinaria: intendiamo ridarle l’attenzione che merita! Non possiamo, inoltre, non prendere in considerazione l’aumento del costo della vita; per questo vogliamo lavorare al fine di rendere più alla portata di tutti le nostre strutture legate al mondo dell’infanzia. E' nostro intento, infine, mettere a disposizione della cittadinanza diversi servizi assistenziali, con particolare attenzione ai più fragili".

