"Continuità e miglioramento"

Speciale Elezioni / Inveruno - Ecco il programma di Nicoletta Saveri e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Rinnovamento Popolare

"Abbiamo immaginato la nostra Comunità come un organismo vivente, che è in uno stato di benessere se tutte le sue parti lo sono. E per ogni sua parte proponiamo, in continuità con quanto fatto in passato, diversi spunti di miglioramento. A titolo di esempio: rafforzare i servizi di prossimità socio-assistenziali, come il nostro ambulatorio, attraverso il recupero della palazzina APAI; potenziare i servizi extra scolastici già in atto, nonché l’offerta artistica e culturale e le attività delle Associazioni per le quali il nostro Comune è conosciuto; pensare al recupero di spazi esistenti come la casa del custode e il centro di via Alfieri a Furato, nonchè le aree delle vecchie scuole da destinare ad housing giovanile e nuovi spazi sportivi. Intendiamo affrontare il tema del recupero dell'area Piantanida, rigenerando una porzione importante del nostro territorio. Le idee sono davvero tante, alcune più facilmente realizzabili, altre che richiedono un percorso più lungo di progettazione e realizzazione, senza mai perdere di vista l’obiettivo. In questi anni abbiamo maturato esperienza e competenza che vogliamo mettere al servizio dei cittadini di Inveruno e Furato. Ma per fare questo abbiamo bisogno di voi. L'8 e il 9 giugno votate Rinnovamento Popolare".

