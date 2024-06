Il pannello dei sindaci

I sindaci di Castano. I primi cittadini che hanno guidato città nel passato e nel presente. Inaugurato in piazza Mazzini un pannello con le loro foto e i loro nomi.

I sindaci di Castano. I primi cittadini che hanno guidato città nel passato e nel presente. Inaugurato in piazza Mazzini, davanti all'ex palazzo Muncipale, un pannello con le loro foto e i loro nomi. Un pannello per rendere loro omaggio e ringraziarli e che, adesso, sarà posizionato in Villa Rusconi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!