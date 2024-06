"Vogliamo terminare le opere cominciate"

Verso il voto: ecco il programma di Sabina Doniselli e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Sabina Doniselli - Sindaco di Boffalora - Lega Centro Destra Unito

"Cosa vogliamo fare nei prossimi cinque anni? Sicuramente terminare le opere cominciate: concluderemo la riqualificazione del Parco Mylius con la costruzione del nuovo edificio nelle vicinanze del Naviglio Grande; ultimerermo i lavori di ampliamento del cimitero e quelli di rifacimento completo di viale Industria: strade, parcheggi, aree a verde, illuminazione, rete fognaria, sottoservizi, vasca di recupero delle acque. Altro importante tassello è la riqualificazione dell’illuminazione pubblica dell’intero paese. Nel corso del 2024 c’ è da dare l’avvio gli interventi del nuovo polo scolastico. Altre opere: CoHouse per la vita di comunità di anziani non autosufficienti e entrale per i servizi per la domiciliarità nell’edificio della Fondazione Bignaschi. Avvieremo una progettazione di manutenzione straordinaria del centro storico, oltre alla manutenzione straordinaria delle strade. Quindi, si riqualificherà il parco di via Aldo Moro, oltre alla creazione di una nuova pista ciclabile che collegherà la frazione di Ponte Nuovo al centro storico di Boffalora. Presso l’edificio comunale daremo avvio ai lavori di rifacimento del tetto e avvieremo una progettazione degli spazi ora sede della scuola primaria con l’obiettivo di riqualificarli con finalità socio-culturali e turistiche".

