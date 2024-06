Sostegno alle Pro Loco

L'agevolazione regionale viene concessa, a fondo perduto, a titolo di contributo, senza vincolo di rendicontazione.

Sostenere le associazioni pro loco e le loro unioni iscritte all'albo regionale, che contribuiscono alla promozione turistica dei territori. È questo l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a euro 750mila euro.

SOGGETTI BENEFICIARI - Destinatari dell'agevolazione le associazioni pro loco e loro unioni iscritte all'albo regionale alla data del 10 settembre 2024. Ogni associazione ha diritto ad un solo contributo.

L'agevolazione regionale viene concessa, a fondo perduto, a titolo di contributo, senza vincolo di rendicontazione. L'importo del contributo concesso ammonta a 2.000 per ciascun beneficiario, eventualmente rideterminabile rispetto all'entità delle richieste.

IN LOMBARDIA 213 PRO LOCO A SOSTEGNO TERRITORI - "Le 213 Pro Loco iscritte all'albo regionale della Lombardia - ha spiegato l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia - sono un importante punto di riferimento per il turista che vuole scoprire le tradizioni autentiche dei nostri territori. Sostenerle significa, quindi, agire alla base dell'offerta turistica territoriale Le Pro Loco sono moderne 'bussole' verso le maggiori attrazioni delle comunità locali, di cui, al contempo, raccolgono l'offerta turistica e la diffondono, anche tramite strumenti digitali, in collaborazione, ad esempio, con il portale turistico regionale 'In-Lombardia'".

Secondo l'assessore, oggi le Pro Loco sono fondamentali anche nel quadro della promozione del nostro brand unitario regionale 'Lombardia Style', di cui possono essere i primi ambasciatori, presentandolo concretamente nelle proprie sedi, negli eventi e nelle manifestazioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!