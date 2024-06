Malumori in Giunta

L'idillio politico tra il sindaco Daniela Colombo e l'assessore a lavori pubblici Sergio Parini sembra però essere cessato.

Sinora sembravano filare d'amore e d'accordo. L'idillio politico tra il sindaco Daniela Colombo e l'assessore a lavori pubblici, territorio,cultura e tradizioni ex sindaco a sua volta, Sergio Parini, sembra però essere cessato. La prova? Il fatto che gli siano state sottratte tutte le deleghe da lui detenute. "In varie occasioni - spiega Colombo nel decreto di revoca delle deleghe al collega di giunta - le diversità di opinioni rispetto all'organizzazione dei servizi hanno reso difficoltoso il coordinamento delle attività nell'ambito della delega conferita e rispetto ai cambiamenti organizzativi attuati". La divergenza di vedute è presto sfociata in un'incrinatura dei rapporti. Da qui la decisione del sindaco di revocare le deleghe a Parini avocandole a sè. Insieme sui banchi dell'opposizione, sia pure per due liste diverse, nell'ultima tornata elettorale Colombo e Parini avevano unito le forze e l'alleanza aveva portato Colombo a scalzare Massimo Cozzi dalla carica di sindaco impedendogli così di esercitare un secondo mandato. Ora lo scenario politico , sotto il cielo di Nerviano, si complica. Ora si tratta di stabilire come si collocherà Parini nello scenario del consiglio nervianese.

