Musica a Villa Litta

Il Concerto Beatles on the Road con Paolo Favini e la sua band, l’estrazione dei premi della Lotteria “La Nostra Casa” e Artisticamente, mostra di pittura amatoriale.

La serata benefica organizzata da La-Fra onlus per giovedì 13 giugno alle 21.00 nell’ambito dei festeggiamenti per il suo cinquantesimo anno di attività, sarà destinata ad essere ricordata per le molte sorprese e i tanti momenti coinvolgenti.

A partire dall’estrazione dei premi della Lotteria “La Nostra Casa”, i cui biglietti sono già in vendita presso la segreteria di La-Fra (Via Redipuglia 11, Lainate – T. 02.93571340) e nelle edicole, cartolibrerie, negozi e molti altri esercizi commerciali della città.

In estrazione un elenco di importanti premi, davvero unici, messi in palio grazie al contributo di aziende e privati.

I fondi che questa superlotteria permetterà di raccogliere verranno utilizzati come contributo alla ristrutturazione già in corso di un edificio storico nel cuore di Lainate, “La Nostra Casa”, appunto, pensata per favorire l’autonomia delle persone diversamente abili ed il loro inserimento nella vita di comunità. Ma anche destinata a diventare un cuore pulsante in grado di offrire servizi a tutta la cittadinanza – info al sito www.associazionelafra.org

Serata dai forti contenuti sociali e anche musicali.

Con entrata gratuita, a partire dalle 21:00 è anche previsto un concerto dai contenuti mitici e dai ritmi coinvolgenti.

Il musicista Paolo Favini e la sua band Sax Four Fires propongono Beatles on the Road, una playlist di brani leggendari dei Fab Four rivisitati con inconfondibili arrangiamenti jazz.

Il concerto nasce dalla realizzazione di un nuovo cd del 4tetto Sax Four Fires che con la raccolta di brani storici dei Beatles, rivisitati in versione “jazz”, ha inteso fare un omaggio al gruppo pop che ha rivoluzionato il modo di far musica negli anni Sessanta.

La formazione della band è costituita da Paolo Favini – sax tenore e arrangiamenti, Claudio Tripoli – sax alto /soprano e flauto, Alberto Macciola – sax alto, Francesco Esposito – sax baritono.

E sempre in uno spirito di cooperazione e coesione sociale, nella serata verrà proposta anche la mostra di pittura “Artisticamente”. Saranno esposte le opere realizzate dagli ospiti del centro diurno di La-Fra in collaborazione con gli studenti delle scuole del territorio.

