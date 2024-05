Il bis di Legnarello

Il Palio di Legnano 2024 ha visto la contrada di Legnarello emergere vittoriosa per il secondo anno consecutivo. La contrada giallorossa ha bissato il successo dell'anno scorso con una prestazione straordinaria, grazie al fantino Antonio Siri, noto come "Amsicora", e al suo fedele cavallo Woody Woodpecker. Questo trionfo regala una storica doppietta alla contrada del Sole, sottolineando la loro supremazia nelle ultime edizioni del Palio.

La gara si è svolta sulla pista in sabbia dello stadio Giovanni Mari, offrendo uno spettacolo entusiasmante per i numerosi spettatori presenti. La bravura e l'intesa tra Amsicora e Woody Woodpecker sono state evidenti fin dai primi giri, con una conduzione impeccabile che ha portato Legnarello a dominare la competizione. La vittoria è stata accolta con grande entusiasmo dai contradaioli, che hanno festeggiato animatamente.

Tuttavia, la gioia della vittoria è stata in parte offuscata da alcuni tafferugli tra i contradaioli e le forze dell'ordine. Subito dopo la vittoria dei giallorossi, è scoppiato un primo scontro tra alcuni contradaioli di Legnarello e i carabinieri. Secondo la tradizione, il popolo vincitore ha l'usanza di invadere il campo per celebrare, ma tutto deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'entusiasmo e la voglia di "saltare in pista" dei contradaioli si sono scontrati con l'obbligo delle forze dell'ordine di mantenere la sicurezza. Alcuni contradaioli hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine, che hanno risposto impedendo il passaggio. Questo ha portato a un alterco, con alcuni colpi scambiati tra i protagonisti. Fortunatamente, l'incidente non ha avuto conseguenze gravi.

Nonostante gli episodi di tensione, la vittoria di Legnarello al Palio di Legnano 2024 rimane un evento di grande rilievo. La doppietta storica di Antonio Siri e Woody Woodpecker sarà ricordata a lungo nella storia della contrada giallorossa, che può festeggiare un altro successo memorabile. Le celebrazioni continueranno sicuramente, con la speranza che in futuro la gioia della vittoria possa essere vissuta senza ulteriori incidenti.

