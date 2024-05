Lombardia negli USA: seconda tappa a Chicago

La delegazione istituzionale regionale è in missione negli Stati Uniti per presentare l'eccellenza del modello lombardo e raccogliere finanziamenti e parners. Seconda tappa nella capitale dell'Illinois.

Dopo Washington, la missione istituzionale negli Stati Uniti che vede impegnati, fino al 26 maggio, il presidente della Regione Lombardia, l'assessore al Welfare e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali, fa tappa a Chicago.



Mercoledì 22 maggio, nella città dell'Illinois, si è svolto un evento con i rappresentanti del World Business Chicago, l'organizzazione ufficiale per lo sviluppo economico della città di Chicago. La delegazione lombarda ha incontrato Adrienne Tongate, Executive Vice President, Global Strategic Initiatives di Chicago Sister Cities International e Pasquale Gianni e Franco La Marca, componenti del Comitato Sister Cities Milano-Chicago.



"Sempre a Chicago - spiega il presidente della Regione – si è svolto un evento di networking a cui hanno partecipato, tra gli altri, il console generale a Chicago Thomas Botzios e con Ron Onesti, presidente del Joint Civic Committee of Italian Americans - JCCIA, realtà che dal 1952 riunisce oltre sessanta organizzazioni italoamericane nell'area di Chicago, promuovendo la valorizzazione della cultura italiana".



La delegazione rimarrà in città anche giovedì 23 maggio, "giornata durante la quale - aggiunge il sottosegretario alle Relazioni internazionali - sono previsti, tra le varie attività in agenda, anche una visita al centro di chirurgia robotica dell'University of Illinois. In programma anche la sottoscrizione del nuovo accordo di cooperazione, di scambio e studio della lingua italiana tra la Scuola Media Union Ridge di Harwood Heights e l'Istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Legnano".

