Operazione 'Minismart': tante sanzioni durante la notte

L'operazione ha visto coinvolte le Polizie Locali dell'Asse del Sempione. Molti i sanzionati, specialmente per infraizoni del codice della strada, e alcuni casi gravi tra ubriachezza molesta e immigrazione irregolare.

Fine settimana di controlli per le Polizie Locali dell’Aggregazione Asse del Sempione nell’ambito del progetto operativo finanziato da Regione Lombardia: dalle 20 alle 2 di notte, i Comandi di Legnano, Rescaldina, Cerro Maggiore, San Vittore Olona, Parabiago, Nerviano-Pogliano, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Busto Garolfo, Casorezzo, e Arconate, con un dispiegamento di circa 26 operatori, hanno svolto un servizio aggregato (il cosiddetto ‘minismart’) impegnando sui rispettivi territori 12 pattuglie, che hanno presidiato le maggiori arterie e i luoghi di ritrovo con attività di polizia stradale, urbana e antidegrado e polizia commerciale.

I controlli di polizia stradale, mirati a reprimere le infrazioni più pericolose per la sicurezza ed effettuati in sinergia e con pattuglie miste, hanno riguardato sia le maggiori direttrici di traffico sia le strade dei centri cittadini consentendo di:

• controllare 320 veicoli

• accertare di 97 violazioni al codice della strada, tra le quali: 21 per superamento dei limiti di velocità, 2 per mancata copertura assicurativa, 3 per utilizzo del cellulare alla guida, 5 per mancato utilizzo cinture di sicurezza, 5 per omessa revisione, 4 per guida in stato di ebbrezza,

• ritirare 6 patenti e sequestrare sottoporre a fermo amministrativo 5 per mancanza dell’assicurazione o della patente.

Il controllo dei luoghi di aggregazione giovanile e delle aree a rischio degrado (parchi e giardini pubblici, zone pedonali) ha consentito di identificate 164 persone con contestazione di violazioni ai regolamenti comunali o accertamento di alcuni reati, quali:

• a Legnano, un tunisino poco più che ventenne, irregolare sul territorio italiano, fermato in zona Oltre Sempione, è stato fotosegnalato e poi denunciato per inottemperanza dell’ordine di espulsione emesso dal Questore; in zona Cantoni e in piazza del Popolo due persone sono state sanzionate per uso di alcol in area pubblica e comportamenti molesti.

In piazza San Magno è stato recuperato da due cittadine un rottweiler che vagava libero: il cane, ancora cucciolo, si è lasciato facilmente prendere ed è stato consegnato agli operatori di Polizia Locali presenti in loco. Il proprietario sarà sanzionato sulla base del regolamento di polizia urbana (sanzione amministrativa da 250 a 500 euro) ed ai sensi art. 672 c.p. (malgoverno di animali).

• A Nerviano e Pogliano, una persona è stata sanzionata per ubriachezza molesta e una è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.

Sono stati inoltre effettuati controlli in 10 attività commerciali (pubblici esercizi e attività artigianali) per verificare situazioni di disturbo della quiete pubblica e la regolarità della somministrazione, con particolare riferimento al consumo di alcolici da parte di minorenni e sono state elevate 2 infrazioni per violazione di norme a tutela del consumatore e di conduzione dell’attività.

