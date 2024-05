L'ordinazione di (don) Alessandro

Tacchi chiude un percorso che ebbe inizio nel 2016 quando entrò in seminario insieme a Alessandro Torretta, che è stato ordinato lo scorso anno. Diventerà sacerdote l'8 giugno in Duomo e celebrerà la sua prima messa a Vanzaghello la domenica successiva.

Prima riceverà l'ordinazione presbiterale, poi celebrerà la sua prima messa. Quello di sabato 8 e domenica 9 giugno è un weekend che rimarrà scolpito profondamente nella memoria di Alessandro Tacchi: sabato 8 infatti sarà ordinato sacerdote nel duomo di Milano e la comunità andrà a dargli la sua vicinanza con un pullman in partenza dalle 7 dall'oratorio maschile. Domenica 9 alle 10 celebrerà invece la sua prima Santa Messa in chiesa parrocchiale con una processione in partenza da San Rocco. Saranno presenti le autorità e ogni gruppo parrocchiale, che porterà il suo stendardo. Alle 12.30, dopo i saluti sul sagrato, la comunità si intratterrà a pranzo con il neosacerdote. Scriveva il sacerdote tre anni fa quando il suo cammino verso il sacerdozio era in pieno svolgimento: "Uno dei nuovi obiettivi nella vita sarà imparare a mettere la veste, l'altro portare tanta gratitudine nel cuore verso una Chiesa che mi ama".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!