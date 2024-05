Da giovedì 23 a lunedì 27 maggio tornano gli appuntamenti de ‘La lettura intorno - BookCity tutto l’anno’, il progetto di inclusione culturale ideato da ‘BookCity Milano’ insieme a Fondazione Cariplo, volto a diffondere la lettura in tutti i quartieri milanesi, soprattutto tra bambini e ragazzi.

Da giovedì 23 a lunedì 27 maggio tornano gli appuntamenti de ‘La lettura intorno - BookCity tutto l’anno’, il progetto di inclusione culturale ideato da ‘BookCity Milano’ insieme a Fondazione Cariplo, volto a diffondere la lettura in tutti i quartieri milanesi, soprattutto tra bambini e ragazzi.



Per la sua quinta edizione, il progetto propone un palinsesto che si rivolge a tutti i tipi di lettori, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma anche ai loro genitori: 60 incontri, tra letture ad alta voce, presentazioni, laboratori, spettacoli teatrali e azioni partecipate, con oltre 30 autori e autrici, illustratori e fumettisti, lettori volontari, per un programma di incontri che raggiunge tutti i 9 Municipi di Milano.



Sabato 25 maggio alle 11 al Piccolo Teatro Strehler si terrà la prima presentazione milanese del nuovo libro di Zerocalcare, dedicato al suo rapporto con il padre, ‘Quando muori resta a me’ (BAO Publishing); ospite speciale della presentazione sarà Neri Marcorè che, insieme all’autore, ha prestato la sua voce per la realizzazione dell’audiolibro (Storytel): Neri e Zerocalcare proporranno al pubblico un momento di reading live di un estratto del fumetto.



Molti gli incontri dedicati alla lettura per i più piccoli: giovedì 23 maggio alle 10.30 alla Biblioteca Sormani lo scrittore Roberto Piumini accompagnerà i bambini sulle tracce di Topè, un topolino curioso alle prese con le prime grandi avventure. Sabato 25 maggio: alle 16.30 alla libreria Vento di Libri l’incontro con l’autrice Francesca Dell’Ara e Sara Bellu, di Aid Kartagener, alla scoperta di Koraline, una sirena che vive nel profondo del mare e custodisce un prezioso segreto; alle 17.00 alla libreria Sottosopra il ‘Laboratorio delle idee’, per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni che hanno voglia di esplorare pensieri propri e altrui, un’attività di Philosophy for Children con Chiara Lugarini, Davide Indovino e Laura Ghezzi. Domenica 26 maggio: alle 10.30 al Teatro Bruno Munari un incontro con l’autrice Sarah Mazzetti e la sua Elsa, bambina-strega molto avventurosa; alle 17 alla Libreria Brioschi in Cascina Cuccagna ‘La meraviglia caduta dal cielo’: letture teatrali ispirate alle magiche storie dei The Fan Brothers, immersi nel verde, per bambini dai 6 anni.



Per la quinta edizione del progetto, in occasione della Settimana dei diritti dell’infanzia, ‘La lettura intorno - BookCity tutto l’anno’ partecipa anche alla seconda edizione del Festival delle Bambine e dei Bambini che, organizzato dal Comune di Milano - Cultura, propone un programma di laboratori, visite e attività per divertirsi tutti insieme in famiglia. L’epicentro è il Castello Sforzesco, ma tutta la città è ricca di eventi da non perdere, dal 24 al 27 maggio, con letture animate, cantastorie, giochi antichi e molto altro.



La lettura intorno - BookCity tutto l’anno sarà anche l’occasione per festeggiare i 40 anni della rivista ‘Gardenia’, con un’edizione speciale del ciclo ‘Parole in giardino’: le biblioteche dei Municipi milanesi ospiteranno incontri, letture e laboratori. Con Orti di Pace si potrà imparare a preparare le bombe di semi, con gli esperti della rivista, agronomi e paesaggisti, si discuteranno idee per la valorizzazione degli spazi verdi annessi alle biblioteche. Si inizia venerdì 24 maggio alle 11.30 alla Libreria in Cerca di Guai con la presentazione del libro ‘Il bosco dove tutto cominciò’ (Mondadori) insieme all’autore Tommaso Sacchi; si prosegue sabato 25 maggio, alle 10.30 alla Biblioteca Sicilia, alle 12 alla Biblioteca Oglio, alle 15 alla Biblioteca Crescenzago, alle 16 alla Biblioteca Valvassori Peroni e alle 17.30 alla Biblioteca Villapizzone; in ogni tappa un incontro con uno scrittore o una scrittrice, insieme a Tiziano Fratus, Alberto Fusari, Francesco Mati, Rosa Teruzzi e la direttrice di ‘Gardenia’ Emanuela Rosa-Clot, con letture ad alta voce a cura dei lettori volontari del Patto di Milano per la lettura - Area Biblioteche del Comune di Milano.



Non mancheranno incontri dedicati all’ambiente e alla natura: a partire da giovedì 23 maggio alle 10.30 lo scrittore e divulgatore Daniele Zovi insegnerà ai bambini ad ‘Ascoltare la voce delle piante’. Si prosegue sabato 25 maggio: alle 10 alla Sede Centrale della Biblioteca dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca un laboratorio per bambini dagli 8 ai 12 anni, condotto dalla naturalista Elena-Gemma Brogi, per provare a ricostruire il sole in laboratorio, con letture tratte da Terra in vista! di Telmo Pievani e Federico Taddia; alle 11, alla Biblioteca Sormani, l’incontro con Leo Scienza, rivolto a bambini dai 3 ai 13 anni, alla scoperta degli ecosistemi e della biodiversità, dalla Foresta Amazzonica alla Barriera Corallina; alle 11.30 da mosso si terrà l’incontro con Rossano Ercolini e Donatella Pavan, ‘Noi siamo oceano. Manifesto per un’ecologia del cambiamento’, a cura di Zero Waste Italy in collaborazione con Giacimenti Urbani. Inoltre, sabato e domenica, dalle 10 alle 18, si terrà l’Open House - Centrale dell’Acqua, una due giorni per invitare il pubblico a scoprire l’architettura e la storia degli acquedotti milanesi.



Tante anche le attività partecipate, tra laboratori e passeggiate, come le visite guidate al Museo dei Quaderni di Scuola, dedicato alle memorie d’infanzia di bambine e bambini vissuti tra il 1700 e i primi anni 2000, giovedì 23 e venerdì 24 maggio, alle 16.30. Giovedì 23 maggio alle 17 il laboratorio sulle leggende che si nascondono dietro le costellazioni con Paolo Reineri. Venerdì 24 maggio: alle 17.30 allo Spazio Libellula un laboratorio per bambini che desiderano scoprire il proprio superpotere, con la scrittrice Giorgia Vezzoli; alle 18 alla Libreria Zazà è ora di tuffarsi ‘Giù nel blu’, alla scoperta del mare e degli abissi, insieme all’illustratrice Giulia Zaffaroni. Sabato 25 maggio: alle 10.30 alla Biblioteca Vigentina un incontro con ‘La strega Pasticciona’, insieme a Aldo Carrier Ragazzi, Isabella Zanarotti, Gianmarco Marsili, Clara Pirovano e Antonio De Santanna; alle 15 al Parco del Ticinello una passeggiata alla scoperta di Gianni Rodari e Sergio Endrigo, a cura di PACTA . dei Teatri e rete SEMiNA.



Molto spazio anche per l’incontro tra culture e il dialogo sui diritti, a partire da giovedì 23 maggio: alle 18.30 al CIQ - Centro Internazionale di Quartiere due appuntamenti, uno dedicato alla storia della musica e della canzone afro-americana, insieme all’autore Roberto Caselli, uno per presentare l’antologia realizzata da Artisti Dentro Onlus, che porta in carcere le diverse forme di arte e cultura come strumenti di svago e di crescita; alle 19 da mosso un dialogo tra Jonathan Bazzi e l’autore Saif ur Rehman Raja, un ragazzo in bilico tra due culture, ostaggio di un doppio pregiudizio, a partire dal libro Hijra (Fandango Libri); alle 21 da Radio Popolare - Auditorium Demetrio Stratos una serata reggae con Federico Traversa e il suo nuovo libro, dedicato a Bob Marley, introduce Claudio Agostoni. Sabato 24 maggio alle 18.00 da da Pacta Salone l’incontro ‘India meravigliosa’, per scoprire le danze, le narrazioni e le tradizioni di una terra lontana e affascinante. Domenica 26 maggio alle 17.30 alla Libreria Alaska, un appuntamento alla scoperta del mondo artico e degli Inuit, un viaggio geografico e antropologico, con Massimo Maggiari e Pier Franco Brandimarte.



Questi e molti altri appuntamenti nel programma di La lettura intorno - BookCity tutto l’anno, che prevede oltre 40 incontri, presentazioni, letture e laboratori diffusi in tutti i 9 Municipi milanesi, con circa 30 autori e autrici, lettori volontari e fumettisti. Il programma completo è disponibile sul sito del progetto: https://laletturaintorno.bookcitymilano.it/eventi/.



La lettura intorno - BookCity tutto l’anno si inserisce all’interno del palinsesto di incontri e presentazioni che non si limitano ai giorni della manifestazione novembrina, ma proseguono nel corso dell’anno per diffondere il libro e la lettura, anche all’aria aperta.

