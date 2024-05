Commissario Calabresi: "Ricordo sempre vivo"

Il presidente di Regione Lombardia e l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, hanno partecipato alla commemorazione per il 52° anniversario della scomparsa del commissario capo Luigi Calabresi.

"Con profonda commozione voglio ricordare il commissario Calabresi, un servitore dello Stato, simbolo di integrità e dedizione. Un uomo che ha dedicato la sua vita al rispetto della legalità. Il suo esempio e il suo sacrificio rimangono vivi nella memoria di tutti noi. La sua eredità continua a illuminare il nostro cammino".

"Il commissario Calabresi fu una vittima innocente del clima politico degli anni di piombo - afferma l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa -. Oggi vedere tanti giovani partecipare alla commemorazione significa che il suo ricordo è ancora forte ed è uno sprone perpetuo affinché simili eventi non si ripetano mai più".

