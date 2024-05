Nuovo allestimento "verde" in piazza

Nuovo allestimento "verde" in iazza san Giovanni a Busto Arsizio. E' stato realizzato in collaborazione con due aziende del territorio.

Nuovo allestimento "verde" in iazza san Giovanni a Busto Arsizio. E' stato realizzato in collaborazione con due aziende del territorio, la Floricoltura Pargoletti che ha messo a disposizione delle piante di particolare pregio (due ulivi di circa 250 anni e due tassi sagomati di 50 anni) e la Floricoltura Valota, che ha posizionato un bel prato sul marmo della piazza, per rendere il centro ancor più accogliente e attrattivo. Un'iniziativa che rientra nell'ambito della rassegna "Primavera in fiore", che ha visto anche la donazione di piantine fiorite ed erbe aromatiche ad alcune scuole della città per l'allestimento delle fioriere posizionate nei pressi di alcuni istituti.

