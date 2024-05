Si rinnova l'atteso appuntamento con BA Estate, la rassegna degli eventi estivi promossi dall'Amministrazione comunale di Busto Arsizio e realizzati in collaborazione con di più di 40 associazioni ed enti.

Si rinnova l'atteso appuntamento con BA Estate, la rassegna degli eventi estivi promossi dall'Amministrazione comunale di Busto Arsizio e realizzati in collaborazione con di più di 40 associazioni ed enti, in partnership con Ascom, Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, Associazione commercianti Sacconago, con il sostegno

dello sponsor storico, Paglini Store. In calendario (al momento) circa 130 iniziative culturali e sportive, serate di intrattenimento, eventi sociali ed educativi, appuntamenti istituzionali e per i giovani. BA Estate entrerà nel vivo a partire dalla prima settimana di giugno: gli spazi urbani interessati dagli eventi saranno molti, sia in centro che nei quartieri. Tutti i giorni della settimana saranno interessati da eventi, il giovedì, come da tradizione, sarà dedicato all'intrattenimento con tanta musica, esibizioni di ballo e spettacoli a cui potrà partecipare il pubblico in maniera attiva.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!