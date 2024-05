Lavori di ripristino strade e marciapiedi

Cominceranno nei prossimi giorni i lavori di ripristino di strade e marciapiedi che sono stati manomessi per effettuare gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. L’importo complessivo di queste opere, che si sviluppano per una lunghezza di sedici chilometri, si aggira sui 615 mila euro.

Cominceranno nei prossimi giorni i lavori di ripristino di strade e marciapiedi che sono stati manomessi per effettuare gli interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica. L’importo complessivo di queste opere, che si sviluppano per una lunghezza di sedici chilometri, si aggira sui 615 mila euro. I lavori, che interesseranno diverse strade di Legnano, oltre ad alcuni punti in varie parti della città, senza però avere ripercussioni sulla viabilità, avranno inizio nel quartiere Oltrestazione da via Novara, cui seguiranno le vie Ponzella, Marzabotto, Salmoiraghi e D’Azeglio. Tra le vie principali interessate dai lavori la Ciro Menotti, la Firenze, il Sabotino, la Locatelli, la Gabinella e la Bellingera. I lavori termineranno entro l’anno.

