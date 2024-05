Canegrate: chiude il parcheggio della stazione

A partire dal prossimo 10 giugno e per almeno tre mesi, il parcheggio di via XXIV Maggio adiacente alla stazione ferroviaria di Canegrate rimarrà chiuso.

A partire dal prossimo 10 giugno e per almeno tre mesi, il parcheggio di via XXIV Maggio adiacente alla stazione ferroviaria di Canegrate rimarrà chiuso. Il gestore del servizio idrico integrato, infatti, con il coordinamento di Città metropolitana di Milano, condurrà un intervento di riqualificazione dell’area, che verrà ridisegnata per ridurre la superficie permeabile, ottimizzare la funzionalità e migliorare la qualità paesaggistica e ambientale. Il nuovo parcheggio sarà dotato di 199 posti auto, di cui 5 riservati a persone con disabilità, 44 nuove piante, un rain garden e un percorso ciclopedonale che collegherà il parcheggio alla stazione.

