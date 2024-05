Gli oscar green di Coldiretti

“Radici per il futuro”, il concorso promosso da Coldiretti Giovani per premiare le imprese agricole che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori.

Scatta la corsa all’Oscar per i giovani che hanno scelto di costruirsi un futuro in agricoltura. Ad annunciarlo è la Coldiretti Lombardia, in occasione del via delle iscrizioni all’Oscar Green 2024 “Radici per il futuro”, il concorso promosso da Coldiretti Giovani per premiare le imprese agricole che creano sviluppo e lavoro per rilanciare l’economia dei propri territori. Sarà possibile presentare domanda fino al 30 giugno 2024 iscrivendosi direttamente attraverso il sito di Coldiretti Giovani Impresa, all’indirizzo https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/il-concorso/

“Attraverso l’Oscar Green – afferma Giovanni Bellei, delegato regionale di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia – diamo spazio a storie rappresentative di un modello di impresa che mette al centro il valore dei giovani agricoltori, l’innovazione tecnologica e la tutela del territorio”.

L’edizione 2024 del premio – spiega la Coldiretti – prevede sei categorie: “Campagna Amica” e “Custodi d’Italia” premiano la multifunzionalità e il presidio del territorio; “Impresa Digitale e Sostenibile” e “Coltiviamo Insieme” puntano invece sui progetti che promuovono lo sviluppo sostenibile attraverso le nuove tecnologie e le imprese che creano reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera agricola, in particolare con le scuole. La categoria “L’impresa che cresce” premia le aziende che si distinguono per la crescita in termini di lavoro e opportunità per il territorio, mentre “E’ ancora Oscar Green” è rivolta ai giovani che si sono iscritti nelle scorse edizioni di Oscar green e che hanno fatto crescere la loro impresa negli anni.

A queste categorie – conclude la Coldiretti – si somma la menzione speciale “Agri – Influencer”, rivolta a tutte quelle imprese che fanno uso dei nuovi canali di comunicazione per promuovere la propria impresa e per far conoscere l’agricoltura.

