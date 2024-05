Un hub per i giovani

Rigenerare gli spazi urbani e, contestualmente, offrire servizi rivolti, in questo caso, ai giovani, con particolare riferimento alla fascia d'età 14-19. Questo, in sintesi, il cuore del progetto Hub Giovani San Donato il cui avviso di consultazione pubblica è stato presentato presso Palazzo Isimbardi, sede istituzionale della Città metropolitana di Milano.

L'idea dunque è quella di trasformare lo spazio ex mensa dell'Istituto scolastico omnicomprensivo di istruzione superiore di San Donato Milanese in un Hub Giovani Metropolitano, nel quale giovani e studenti possano fruire di servizi di orientamento e formazione relazionandosi con enti, istituzioni e imprese del territorio. Il modello di Hub, che conta di integrarsi a simili strutture in altre zone omogenee del territorio metropolitano, vuole altresì realizzare un modello gestionale sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

L'Hub verrà infatti affidato alla gestione di operatori pubblici e/o privati ai quali sarà consentito di erogare anche servizi ausiliari alle finalità pubbliche quali: attività formative, laboratoriali, di ristorazione, di ricreazione e tempo libero, locazione spazi per attività di coworking, smart working, percorsi formativi rientranti nel sistema di accreditamento di istruzione e formazione (ITS, IFTS, ecc.). Lo spazio scolastico si apre così alla collettività sperimentando la "scuola come centro civico". Si tratta di un progetto fortemente innovativo, multisettoriale e che ha coinvolto numerosi attori interni ed esterni all'ente.

In particolare il Comune di San Donato in prossimità dell'Hub Giovani ha in programma la realizzazione di uno studentato in un'area adiacente alla futura stazione di San Donato Centro della metropolitana 3. I Presidi dei tre istituti sono stati coinvolti ed hanno partecipato al processo di definizione del progetto e dei suoi servizi. Il Politecnico, proprio in virtù della scalabilità del progetto e la forte innovazione che lo caratterizza, ha accettato di fornire un contributo di studio che costituisce una concreta suggestione per quanti parteciperanno al presente avviso pubblico di consultazione.

La Città metropolitana di Milano titolare dello spazio e nel proprio ruolo tipico di coordinamento territoriale con questo avviso di consultazione intende favorire la partecipazione e il coinvolgimento del mondo del lavoro, dell’imprenditoria, dell’associazionismo e del terzo settore. L'avviso di consultazione, la cui scadenza è prevista il 2 luglio 2024, è disponibile al seguente link: cittametropolitana.mi.it/sviluppo_economico/news/Pubblicato-lavviso-di-consultazione-Hub-Giovani

