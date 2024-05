Donne con disabilità: visite senologiche gratuite

È possibile prenotare, per il mattino di sabato 18 maggio nella fascia oraria 8.30 – 12.30, visite senologiche gratuite per donne con disabilità all’Ospedale di Legnano.

È possibile prenotare, per il mattino di sabato 18 maggio nella fascia oraria 8.30 – 12.30, visite senologiche gratuite per donne con disabilità all’Ospedale di Legnano. L’iniziativa di prevenzione del tumore, della commissione Pari opportunità del Comune di Legnano presieduta da Barbara Monici, si avvale della collaborazione del personale della LILT che si occuperà dell'accoglienza e dell'assistenza delle donne che aderiranno a questa proposta.

"Fin dal suo insediamento, la commissione ha concentrato parte del suo lavoro sul tema della disabilità femminile e, in particolare, sulle modalità di accesso delle donne con disabilità alle visite di prevenzione in ambito senologico e ginecologico - ricorda Monici - è una forma di attenzione verso la salute di donne fragili con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale che riscontrano difficoltà nell’accedere per visite agli studi privati, normalmente sprovvisti di pedana. Abbiamo voluto, con questa iniziativa, offrire a queste donne l’opportunità di una visita che le può aiutare a prevenire un tumore: cominciamo con una sperimentazione, ma siamo intenzionate a proseguire".

Le visite saranno effettuate dalla dottoressa Paola Maria Gini negli ambulatori chirurgici nell’area B primo piano.

Il numero dei posti è limitato; prenotazione necessaria alla mail HYPERLINK "mailto:pariopportunita [at] comune [dot] legnano [dot] mi [dot] it" pariopportunita [at] comune [dot] legnano [dot] mi [dot] it

