Liste: presentazioni con il brivido

Elezioni dell'8 e 9 giugno: presentazione delle liste a Castano. Tre dei quattro gruppi 'in corsa' richiamati per alcune mancanze nella documentazione.

Se fosse il titolo di un film, beh... potrebbe essere "Presentazione con il brivido". Sì, forse così è un po' esagerato, ma in fondo qualcuno sabato scorso a Castano avrà sicuramente, come si dice, "sudato freddo". Ecco, infatti, proprio nei giorni scorsi (tra venerdì e sabato appunto) la consegna di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alle elezioni dell'8 e 9 giugno prossimi. La prassi, insomma, se non che tre dei quattro gruppi 'in corsa' ('Insieme Progettando Castano', 'Che Bella Castano' e 'ATTIVAmente') vengono richiamati, da quanto si è saputo, per alcune mancanze nelle domande di ammissione. Eccezion fatta per 'Castano di Centrodestra' (la cui modulistica era a posto), allora, tutti gli altri devono tornare a rivedere e risistemare alcuni dei fogli che avevano portato in precedenza, così da poter essere ufficialmente ammessi all'ormai imminente tornata elettorale. Il problema, alla fine: la documentazione sbagliata data al Comune da chi era incaricato della consulenza in vista delle elezioni. Un problema, poi, risolto, ma che ha movimentato buona parte della mattinata di sabato scorso di candidati sindaci e candidati consiglieri.

