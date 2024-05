Le pallavoliste della SOI

Una stagione di sport tra amicizia e crescita sportiva e personale. Le giovani pallavoliste della SOI hanno concluso la loro stagione nei campionati provinciali.

Una stagione di sport tra amicizia e crescita sportiva e personale. Le giovani pallavoliste della SOI hanno concluso la loro stagione nei campionati provinciali delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) e ora si proiettano verso i tornei SOI dell’8-9 giugno. “È stata una stagione intensa e con buone soddisfazioni – commenta Bruna Belloni, responsabile SOI della pallavolo – Tutte le nostre squadre si sono impegnate al massimo per ottenere i migliori risultati possibili. Le atlete dell’under 12, nonostante siano in età da minivolley, hanno reagito molto bene alla categoria, e si sono abituate alla competizione. Ottimi risultati hanno ottenuto le under 13 e 14: abbiamo costituito due squadre per la grande richiesta che abbiamo ricevuto. Tra le piccole, sono di certo le squadre più forti mentalmente. Un plauso anche alla under 16, che hanno affrontato una stagione difficile ma non hanno mai mollato”.

