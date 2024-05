Una mattinata in compagnia dei nostri “amici a quattro zampe”. Sono ormai tante, infatti, le famiglie in cui è fortemente radicata la presenza di animali, ma come gestirli nel modo migliore per una buona convivenza?

Una mattinata in compagnia dei nostri “amici a quattro zampe”. Sono ormai tante, infatti, le famiglie in cui è fortemente radicata la presenza di animali, ma come gestirli nel modo migliore per una buona convivenza? L’appuntamento che fa al caso vostro è domenica 12 maggio, in occasione dell’iniziativa ‘Passeggiata a Sei Zampe’, promossa da Dario Ferrario e sostenuta da ‘Castano di Centrodestra’. Il ritrovo è alle 8.30 davanti alla sede del gruppo in corsa alle elezioni comunali in piazza Mazzini e da qui si percorreranno diverse vie della città, per poi raggiungere un campo, dove verranno proposte attività mirate a consolidare il rapporto cane-uomo. “Un altro importante appuntamento che come 'Castano di Centrodestra' abbiamo voluto sostenere e che rientra negli eventi di socializzazione e incontro, per noi uno dei punti cardine – commenta il candidato sindaco Roberto Colombo – Essere comunità, infatti, è anche e soprattutto stare assieme, incontrarsi e vivere la città. E quale modo migliore può esserci, se non farlo appunto con gli “amici a quattro zampe”, che ogni giorno ci accompagnano e ci stanno vicini, dimostrandoci tutto il loro affetto e amore. Questo, comunque, è un primo appuntamento, perché l’intenzione è quella di promuovere altre iniziative che coinvolgano la cittadinanza intera. Noi ci siamo. Siamo sul territorio, a fianco dei castanesi”.

