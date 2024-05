Non avrebbe più senso raccontare che “La Musica Nel Cuore” è uno spettacolo nato in epoca di restrizioni con l’obiettivo di “fare qualcosa”, impegnando però poche risorse sia tecniche che umane.

Non avrebbe più senso raccontare che “La Musica Nel Cuore” è uno spettacolo nato in epoca di restrizioni con l’obiettivo di “fare qualcosa”, impegnando però poche risorse sia tecniche che umane. Questo perché lo scorso 4 maggio 2024 è andato in scena a Turbigo, presso l’Auditorium Scuola Secondaria Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, per la seconda volta, dopo Corbetta, nella sua nuova versione che conta più di venti persone sul palco e la squadra tecnica di Operandisti Moderni al completo. Lo spettacolo è un varietà: la protagonista è la musica, in particolare le canzoni che parlano d’amore, interpretate dai cantanti storici di Operandisti Moderni, affiancati questa volta da nuove proposte. Le coreografie, sempre presenti, creano un’ambientazione a questi brani e sono intervallate da divertenti sketch, poesie e anche un po’ di improvvisazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!