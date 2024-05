Rigiroli in corsa per 'Un paese amico'

Passaggio di testimone tra l'attuale primo cittadino Susanna Biondi e il candidato Giovanni Rigiroli in corsa per le prossime amministrative.

Passaggio di testimone tra l'attuale primo cittadino Susanna Biondi e il candidato Giovanni Rigiroli in corsa per le prossime amministrative. 'Busto Garolfo Paese amico' scende in campo con "...una proposta fatta di azioni concrete pensate da chi ha dimostrato sul campo di saper realizzare quello che promette".

In corsa accanto a Rigiroli ci saranno Susanna Biondi, Luca Armellin, Claudia Borsani, Stefano Carnevali, Elisa Fois, Giuliano Ciancia, Anna La Tegola, Aldo Dell’Acqua, Laura Porta, Danile Dianese, Valentina Ré, Andrea Milan, Raffaela Selmo, Prospero Roseti, Valentina Tunice e Marco Zangirolami.

