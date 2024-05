La Civil Week del Legnanese

Auser Ticino Olona, capofila di alcune associazioni legnanesi e il Comune di Legnano hanno aderito alla Civil Week 2024 che propone un palinsesto generale di 433 appuntamenti, 8 Hub e 9 percorsi tematici che si svilupperanno in tutta l’area Metropolitana di Milano con l’obbiettivo di diffondere il senso civico. Tema di questa edizione ‘La Costituzione siamo noi’ con il focus sull'art. 118, ultimo comma che riguarda la sussidiarietà.

Il percorso di Auser Ticino Olona, ‘VOLONTARI …. IERI OGGI E DOMANI’, suddiviso in tre tappe in luoghi diversi e con destinatari differenti, sarà occasione per stimolare consapevolezza, diventare cittadini attivi e nel contempo sottolineare il ruolo del Terzo Settore.

GIOVANI PER LA CITTADINANZA ATTIVA – Giovedì 9 Maggio ore 8.50 Aula Magna IS ‘Carlo Dell’Acqua’ presentazione di opportunità di impegno civico (Servizio Civile – Leva Civica Lombarda- BiblioGiovani etc.) ai rappresentanti di classi III e IV degli Istituti Dell’Acqua e Bernocchi. Verrà rilasciato un ‘Passaporto di Ambasciatore del Volontariato’ con la sintesi di quanto illustrato. Sono previste testimonianze di ragazzi/e che stanno effettuando un’esperienza di crescita personale al servizio della comunità (a cura di Casa del Volontariato e del Terzo Settore).

IO VOLONTARIO – Venerdì 10 Maggio dalle 14.30 lle 18.30 apertura straordinaria dello Sportello di Orientamento al Volontariato presso Casa del Volontariato e del terzo Settore (c.so Magenta 13 – cortile Sala Ratti). Colloqui destinati, in particolare, a pensionati o pensionandi. Prenotazione entro il 9 Maggio a casadelvolontariato [at] gmail [dot] com (gestione a cura di Casa del Volontariato e del Terzo Settore).

PARI E UGUALI – Donne, stereotipi, diritti – Sabato 11 Maggio ore 10 /18 Via Bernardino Luini. Presidio con associazioni che si occupano in prevalenza di Pari Opportunità e che attraverso allestimenti simbolici intendono sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche di genere, con diffusione di materiali e confronti di idee. (Co progettazione a cura di – AUSER Ticino Olona - Casa del Volontariato e del Terzo Settore Centro Italiano Femminile – Filo Rosa Auser – Lega Italiana Lotta contro i Tumori,. con la partecipazione di Alveare Rosa, Giro Libri e Il Salice).

Fanno parte per l’edizione 2024 nel comitato promotori per il nostro territorio Il Forum del Terzo Settore Alto Milanese e Fondazione Ticino Olona

