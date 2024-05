I bersaglieri legnanesi al Raduno Nazionale

C’era anche Legnano la mattina di domenica 5 maggio al settantunesimo Raduno Nazionale dei bersaglieri ad Ascoli Piceno in occasione del centenario della costituzione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

C’era anche Legnano la mattina di domenica 5 maggio al settantunesimo Raduno Nazionale dei bersaglieri ad Ascoli Piceno in occasione del centenario della costituzione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. Posizionata a metà dello ‘sfilamento’ per le vie della città marchigiana, la sezione cittadina dei bersaglieri in congedo, intitolata alla M.O.V.M. col. Aurelio Robino, era rappresentata da quaranta soci, di cui venticinque componenti della fanfara. La rappresentanza legnanese, guidata dal presidente della sezione Marco Villa, ha sfilato dietro lo striscione con i loghi della Città, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e del Centenario, ideato dalla studentessa del liceo artistico Dell’Acqua Elisabetta Tavalla. Il Raduno, su proposta della sezione, è stato infatti inserito tra le iniziative del Centenario, con l’intento di portare il nome della Città di Legnano, grazie ai suoi bersaglieri, in una manifestazione che vede la partecipazione di decine di migliaia di sfilanti provenienti da tutta Italia e che vanta, da sempre, una grande visibilità mediatica. Nello sfilamento erano presenti anche il Medagliere Provinciale e Nazionale.

