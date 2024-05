La leggenda del ring Silvia La Notte a Legnano

La Versus si riconferma un punto di riferimento per gli sport da combattimento di tutto il Legnanese, questa volta non con una vittoria, ma ospitando una vera leggenda italiana del ring. Lunedì 13 maggio alle 19.30 la palestra di via Giusti 1 ospiterà, infatti, una masterclass con Silvia “Little Devil” La Notte.

La Versus si riconferma un punto di riferimento per gli sport da combattimento di tutto il Legnanese, questa volta non con una vittoria, ma ospitando una vera leggenda italiana del ring. Lunedì 13 maggio alle 19.30 la palestra di via Giusti 1 ospiterà, infatti, una masterclass con Silvia “Little Devil” La Notte, l’atleta più vincente nella storia degli sport da combattimento italiani. Stiamo parlando di una fighter con alle spalle circa 150 match tra boxe, muay thai, kickboxing e savate che gli sono valsi la conquista complessivamente di 11 titoli mondiali, 3 Europei oltre a 3 titoli italiani ed un Bronzo ai Campionati dell’Unione Europea nel pugilato.

L’evento è aperto ai praticanti di qualunque disciplina (è necessario prenotare contattando HYPERLINK "mailto:info [at] ssversus [dot] com"info [at] ssversus [dot] com o il 339 36 70 263). Durante la serata Silvia La Notte spiegherà le combinazioni tecniche con le quali ha dominato sui ring di tutto il mondo e fornirà preziosi consigli ai partecipanti sulla preparazione pre match e sulle tattiche da usare in combattimento.

