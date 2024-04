Divelta la 'Crocetta' a Castelletto

Un'auto a folle velocità ha concluso la sua corsa sulla croce che dà il nome al noto luogo castellettese. L'incidente verso le 4: quattro i ragazzi feriti.

Grave incidente nella notte presso Largo Crocetta a Castelletto: la croce che dava il nome al luogo è stata divelta nella notte verso le 4.00 da un'auto in corsa a folle velocità. Dalle prime indiscrezioni (ancora tutte da confermare), pare che la vettura, una Fiat Punto celeste, avesse a bordo quattro persone e provenisse da via Annoni o via delle Valle. Probabilmente la velocità e il fondo scivoloso hanno concorso all'incidente: l'auto ha travolto la 'Crocetta', spezzandola dal basamento, e ha concluso la sua corsa su via Catenazzone. Immediati i soccorsi, con Vigili del Fuoco e ben quattro autoambulanze con automedica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!