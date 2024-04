Alla scoperta della 'nostra' acqua

Due speciali appuntamenti per scoprire tutto sull’acqua che beviamo, che usiamo per cucinare e per lavarci, per imparare a rispettarla e preservarla: il gruppo CAP apre le porte dei suoi depuratori e dei suoi centri di analisi. Appuntamento per l’8 e il 9 maggio.

L’acqua del rubinetto è buona, comoda e amica dell’ambiente, ma quasi la metà dei cittadini beve solo quella in bottiglia. Secondo una ricerca realizzata per Gruppo CAP in occasione della giornata Mondiale dell’Acqua, oltre 8 persone su 10 (83,4%) promuovono la qualità dell’acqua di rete, quella che tutti abbiamo a disposizione nelle nostre case.

Ma da dove arriva quest’acqua? Dove finisce quando chiudiamo il rubinetto? Come evitare di sprecare una risorsa sempre più preziosa? Come si assicura che torni nell’ambiente pulita e sanificata? Quali controlli e quali analisi sono necessarie per assicurare acqua buona, sana e di qualità? Quali sono i processi e le attività che stanno dietro a uno dei gesti che maggiormente diamo per scontati, ovvero quello di aprire il rubinetto?

Per scoprire tutto quel che avreste sempre voluto sapere sull’acqua, ci sono gli Open Day che Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, organizza presso i propri impianti. E a maggio ci saranno due appuntamenti speciali, per offrire a tutti i cittadini e agli studenti delle scuole di ogni grado di ‘esplorare’ due degli impianti più avanzati di Gruppo CAP, il depuratore di Bresso-Niguarda e il Centro Ricerche Salazzurra, dove si effettuano tutte le analisi per garantire l’eccellente qualità dell’acqua del territorio milanese.

Si comincia dal Centro Ricerche Salazzura, situato all'interno del parco Idroscalo a Milano. Salazzurra ospita i laboratori dell'acqua potabile di CAP, che ogni anno analizzano migliaia di campioni per garantire l'assoluta sicurezza di quello che fuoriesce dal rubinetto, ma anche tanti progetti di ricerca scientifica e collaborazioni con startup innovative. Insomma, è il luogo dove si studia il futuro dell’acqua. L’appuntamento è per mercoledì 8 maggio, a partire dalle ore 9.30.

Sarà poi la volta dell’impianto di Bresso: l’appuntamento è per giovedì 9 maggio, a partire dalle 9.30, quando il depuratore aprirà le porte a cittadini, studenti, associazioni e curiosi di ogni età per iniziare con loro un ‘viaggio’ alla scoperta dei segreti dell’economia circolare e dell’acqua come propulsore di innovazione, in grado di orientare consumi e dinamiche ambientali

Con una superficie di 142.473,22mq, l’impianto di Bresso-Niguarda rappresenta infatti uno dei depuratori più importanti e innovativi sia per le tecnologie impiegate sia per le attività di sperimentazione in corso; tra queste, la produzione biometano dai reflui fognari: si tratta di un progetto rivoluzionario che mira a trasformare i depuratori del gruppo in vere bio-raffinerie, in grado di generare combustibile green dalle acque di scarto.

Il Centro Ricerche Salazzurra di Gruppo CAP è il luogo dove ricerca e innovazione si incontrano. Salazzurra ospita i laboratori dell'acqua potabile, che ogni anno analizzano migliaia di campioni per garantire l'assoluta sicurezza di quello che fuoriesce dal rubinetto. I risultati sono riportati nell'etichetta dell'acqua, che viene inviata a tutti gli utenti in bolletta. Salazzurra è inoltre un polo di ricerca all’avanguardia sulle nuove tecnologie legate all’acqua, all’ambiente e all’economia circolare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!