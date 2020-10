'Nastro Rosa': visite senologiche gratuite

Asst Valle Olona e Lilt: visite senologiche gratuite, consulenze e incontri con i cittadini scandiscono il mese di ottobre dedicato alla prevenzione.

Ottobre è il mese rosa della Lilt, la Lega italiana contro i tumori. Obiettivo: incrementare la prevenzione, invitando le donne a prendersi cura del proprio corpo.

La diagnosi precoce è fondamentale per intercettare quanto prima la patologia.

Lilt associazione di Varese e ASST Valle Olona invitano tutte le donne a sottoporsi a visite senologiche gratuite.

Afferma il Professor Stefano Bracelli, Responsabile della Breast unit aziendale, Direttore del Dipartimento oncologico ASST Valle Olona: “In Italia nel 2018 52.800 donne e 500 uomini si sono ammalati di cancro alla mammella. con un aumento significativo rispetto al 2015 dove rispettivamente erano 48.000 e 300. Il trend di incidenza pare in leggero aumento +0,3% all’anno, dal 2003 al 2018, mentre la mortalità diminuisce del -0,8% all'anno.

Nella fascia di età dai 35 ai 44 anni l'incidenza appare stabile mentre la mortalità raggiunge un risultato migliore calando del -0,9% all’anno”.

In ASST Valle Olona è attiva la Breast Unit, un’équipe formata da più figure di professionisti sanitari che si prende in carico a 360 gradi la donna malata di un cancro al seno.

"La nostra Breast Unit – prosegue il Professor Bracelli - sta facendo un ulteriore passo in avanti nella ricerca del miglioramento continuo della qualità. Infatti in questi giorni si è avviata la procedura per la certificazione dell'intero percorso. La certificazione permetterà di evidenziare la qualità delle cure offerte alle pazienti che si rivolgono ai nostri Presidi e di monitorare nel tempo i risultati ottenuti. Lavorare in ambiente certificato ci aiuterà a mantenere un livello elevato di qualità, rafforzando nei professionisti afferenti alla Breast unit la consapevolezza di lavorare in modalità multidisciplinare”.

Il Presidente della Lilt associazione di Varese, Ivanoe Pellerin: “Dobbiamo tenere alta l’attenzione sul drammatico problema del tumore al seno. Dobbiamo tenere sempre ben presenti il dolore, la paura, la sofferenza che accompagnano la diagnosi di un tumore al seno. Sappiamo bene che il nostro SSN è già molto impegnato in questa direzione e affermo volentieri che la Regione Lombardia è, in questa direzione, all’avanguardia nell’affrontare il problema neoplastico. Ricordo l’impegno profuso per dare vita alle Brest Unit che costituiscono un importante riferimento di fronte alla malattia che ottiene così una visione multidisciplinare e multispecialistica. L’impegno che vede la Lilt al centro di questa impresa non può che rendermi orgoglioso di appartenere a questa grande famiglia e per questo voglio ringraziare i volontari, tutti i volontari, che sono davvero il cuore pulsante della Lilt. A questa iniziativa ha prontamente aderito l’ASST Valle Olona, alla quale ormai ci lega un’attività condivisa molto intensa dimostrata in moltissime occasioni”.

Qui i principali appuntamenti rivolti alla popolazione, suddivisi per Comune

Busto Arsizio, per concordare la visita gratuita chiamare il cell 3808644677

17/10/20 visite senologiche presso l’unità operativa di Senologia dell’Ospedale

17/10/20 stand di sensibilizzazione – piazza San Giovanni

Durante tutto il mese visite senologiche gratuite presso l’ambulatorio LILT “Angelo Girola”, via Venegoni 15

Gallarate, per appuntamenti tel. 3913727215

29/10/20 conferenza “La prevenzione del tumore al seno”, Sala Martignoni, via Venegoni, ore 20.30

Samarate, per appuntamenti tel. 3913727215

31/10/20 visite senologiche in Municipio

Somma Lombardo, per appuntamenti tel. 3913727215

17/10/2020 visite senologiche e stand di sensibilizzazione in Municipio

Solbiate Olona, per appuntamenti tel. 3808644677

17-24-31/10/20 e 7/11/20 visite senologiche e dermatologiche al Centro Medico S. Anna (Villa Maino), via S.Anna 46

Saronno, per appuntamenti tel. 3312625297

14-15-20-21-22-27-28-29 Visite senologiche nella delegazione LILT – Casa Marta, via Petrarca 1

10-17-24-31/10/20 stand sensibilizzazione in Libreria Mondadori di via Portici e in piazza Libertà

Sesto Calende

17/10/2020 stand sensibilizzazione in piazza Garibaldi

Saranno illuminati di rosa la fontana di piazza Garibaldi, il Palazzo della sede AGESP Energia a Busto Arsizio, il Castello Visconteo di Somma Lombardo e il Municipio di Casorate Sempione.

