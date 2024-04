Abbandono rifiuti: 18 sanzioni

Continua l’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti da parte del comando di Polizia locale di Magnago e Bienate, che nel primo trimestre 2024 ha elevato 18 sanzioni.

Continua l’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti da parte del comando di Polizia locale di Magnago e Bienate, che nel primo trimestre 2024 ha elevato 18 sanzioni per un totale di 17.766,69 euro. Più nello specifico, di queste: 11 riguardano abbandono di rifiuti (quasi tutti in zone boschive) e 7 invece per errato conferimento e/o abbandono di piccoli rifiuti (cestini) nel centro abitato. Mentre per quanto riguarda i trasgressori, 7 risiedono a Magnago, 11 no. E tutto questo è stato reso possibile grazie all'importante lavoro di controllo e monitoraggio del comandante e degli agenti, grazie anche all'ausilio di apposite apparecchiature, quali ad esempio le 10 fototrappole posizionate sul tutto il territorio.

