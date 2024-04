Comincerà nella settimana del 22 aprile la seconda fase di “Regalaci la tua storia”, il progetto di ricerca di storie di una volta a cura della Biblioteca civica “Augusto Marinoni” e del gruppo dei bibliovolontari lanciato alla fine di marzo.

Comincerà nella settimana del 22 aprile la seconda fase di “Regalaci la tua storia”, il progetto di ricerca di storie di una volta a cura della Biblioteca civica “Augusto Marinoni” e del gruppo dei bibliovolontari lanciato alla fine di marzo. L’iniziativa, che rientra nel programma del Centenario di Legnano Città, è finalizzata alla realizzazione di un “corto” che raccoglierà voci, volti e testimonianze di uno squarcio importante della storia cittadina del Novecento sino alle soglie degli anni Settanta attraverso storie vissute o tramandate che parlano di lavoro, abitudini, amori, di svaghi, famiglie e vacanze.

"Regalaci la tua storia è un’iniziativa che sintetizza bene il nostro modo di intendere la partecipazione e l’attività culturale - commenta Guido Bragato, assessore alla Cultura. In circa due anni è nato e cresciuto da un piccolo nucleo di utenti della biblioteca un gruppo, quello dei bibliovolontari, ora arrivato a contare una cinquantina di elementi, che non solo partecipa alle attività proposte, ma gioca anche un ruolo nella fase di ideazione e coprogettazione di alcune iniziative, proprio come in questo caso. Ma partecipato, questo progetto, lo è anche per come è concepito il suo prodotto finale, perché sono le storie quotidiane, quelle di persone note come quelle di perfetti sconosciuti, che comporranno la storia di Legnano sintetizzata nel corto; una storia corale, quindi, una voce -ci auguriamo il più possibile fedele- di una comunità che in quegli anni costruiva la crescita di una realtà sancita dal riconoscimento del titolo di Città arrivato nel 1924".

A pochi giorni dalla chiusura del termine (20 aprile), sono una cinquantina le candidature raccolte (una ventina di queste riguardano persone ricoverate nell’RSA Accorsi dove i bibliovolontari svolgono attività di animazione culturale) che, dalla prossima settimana, saranno esaminate dal gruppo di lavoro composto dal personale della biblioteca e dai bibliovolontari stessi. A partire da maggio, i bibliovolontari cominceranno le interviste alle persone candidate accogliendole in biblioteca, oppure andando ai loro domicilî, siano questi in abitazioni private o nell’RSA Accorsi. Per questi spostamenti i bibliovolontari utilizzeranno un mezzo elettrico messo a disposizione dallo sponsor tecnico dell’iniziativa, il Gruppo Rezzonico Auto.

"Da oltre vent’anni siamo al fianco del Comune nelle più importanti manifestazioni culturali come il Palio -sottolinea il titolare del Gruppo, Vittorio Rezzonico; per coerenza non potevamo certo mancare a un appuntamento storico quale il Centenario, occasione in cui Legnano festeggia il suo secolo da Città. Sempre in ambito culturale, saremo partner di Opera in piazza. In questo caso abbiamo scelto l’ultimo modello elettrico Fiat, la Seicento, che realizza una filosofia di mobilità sostenibile in una fase storica segnata dal processo di transizione energetica". La fase delle interviste si concluderà entro giugno, cui seguirà il montaggio; in autunno si terrà l’evento di restituzione del “corto”.

