Marcallo: Centrodestra unito al voto

Il Centrodestra a Marcallo con Casone si presenta unito alle elezioni amministrative di giugno, all’insegna della tradizione e del rinnovamento. Venerdì 12 aprile è stato, infatti, siglato l’accordo che prevede l’ingresso nella coalizione di due rappresentanti di Fratelli d’Italia che, insieme a Forza Italia e al gruppo civico “Lista del fare”, completano la squadra di Centrodestra per Marina Roma sindaco.

