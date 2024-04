Sabato 20 aprile dalle 9 ai Molini Marzoli di Busto Arsizio si svolgerà la seconda edizione del convegno “L’Amore Oltre... l’affettività e la sessualità nella disabilità”, finalizzato ad approfondire un tema importante che molto spesso non viene trattato in famiglia o nelle comunità per mancanza di strumenti utili e mirati.

Il convegno è organizzato dal Comune di Busto Arsizio - Assessorato all’Inclusione sociale e salute - in collaborazione con Cooperativa Sociale Società Dolce, ANFFAS Busto Arsizio Progetto 98, Cooperativa Sociale Centro diurno per persone con disabilità Belotti Pensa, Progetti Fantasia APS e altre realtà del territorio.

“Il progetto “L’amore oltre...” nasce sul campo: lavorando sulle problematiche della disabilità ci siamo accorti che su questo argomento le famiglie si sentivano sole e abbiamo così organizzato degli incontri con esperti, a cui hanno partecipato sia i ragazzi sia i genitori, in cui sono state date indicazioni utili e soprattutto pratiche che stanno già dando i primi frutti. Visti i risultati e le necessità emerse dal territorio, il progetto verrà riproposto anche in futuro” commenta l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni, auspicando che al convegno partecipino famiglie, educatori, insegnanti, “per tutti un’occasione per imparare un nuovo linguaggio, inclusivo e capace di non deludere aspettative”.

Durante la mattinata sarà illustrato quanto emerso durante gli incontri con una ventina di famiglie, incontri che si concluderanno a giugno e hanno l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza del benessere affettivo e sessuologico.

Non mancheranno alcune significative testimonianze e saranno presentati i servizi di supporto attivi in città, oltre ad aspetti non marginali come quello legale.

Nell'immagine e sul sito del Comune il programma dettagliato del convegno che si concluderà con una performance teatrale dei “Belottiani” del C.D.D. Belotti Pensa e un infresco finale, curato dai ragazzi di Progetto Fantasia.

L’ingresso è gratuito, per informazioni e prenotazioni Ufficio Servizi Sociali tel. 0331/390348 -173 - 117 o mail assessore [dot] servizisociali [at] comune [dot] bustoarsizio [dot] va [dot] it.

