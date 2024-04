Lombardia: oltre 200 cantine under 35

Sono oltre 200 le imprese vitivinicole gestite da giovani under 35 in Lombardia. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale.

Sono oltre 200 le imprese vitivinicole gestite da giovani under 35 in Lombardia. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati Registro imprese in occasione della degustazione di vini organizzata dai giovani imprenditori a casa Coldiretti a Vinitaly, con una selezione dei prodotti delle nuove generazioni di viticoltori provenienti da tutta la Penisola, tra cui anche i vini dell’Oltrepò pavese.

Ai giovani titolari di impresa – precisa la Coldiretti regionale - si sommano poi tutti quei ragazzi e ragazze che lavorano nelle vigne e nelle cantine delle aziende agricole di famiglia. In Italia – secondo l’analisi Coldiretti su dati del Centro Studi Divulga diffusa al Vinitaly - sono oltre 5500 i giovani agricoltori e le giovani agricoltrici italiani che producono vino, il settore più gettonato dalle imprese under 35. In pratica, un’azienda su dieci tra quelle condotte da ragazzi e ragazze possiede una vigna.

Il tratto distintivo dei viticoltori italiani under 35 è l’attenzione alla sostenibilità ambientale, una maggiore specializzazione nelle tecniche di marketing e un uso costante dei social per la promozione del proprio prodotto, attraverso uno storytelling che parte dal territorio e dalle sue caratteristiche. Non a caso i giovani vantano una maggiore propensione all’export, con quasi 1/3 delle aziende che vende all’estero, contro 1/5 della media generale, secondo il Centro Studi Divulga. Ma i produttori di vino under 35 rappresentano anche una delle fasce più impegnate nell’innovazione – spiega Coldiretti - con oltre il 70% che porta avanti attività multifunzionali, dalla trasformazione e vendita aziendale del vino all’enoturismo fino alla vinoterapia.

I vignaioli della “Generazione Z” sono stati protagonisti di casa Coldiretti a Vinitaly con una sessione di degustazioni guidate dei loro vini. A rappresentare la Lombardia Davide Delmonte, con il suo pinot nero metodo classico: laureato in Viticoltura ed Enologia, Davide gestisce insieme al fratello Marco l’azienda agricola di famiglia “Il Poggiolo” a Montù Beccaria, nel cuore dell’Oltrepò Pavese.

“I giovani agricoltori – spiega Giovanni Bellei, delegato di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia – riescono a sviluppare progetti originali e innovativi, pur mantenendo uno stretto legame con il territorio e la tradizione. Grazie alla loro intraprendenza imprenditoriale, guardano al futuro in un’ottica di rinnovamento e sostenibilità”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!