'Civica per Marcallo': Fausto Coatti candidato sindaco

Adesso è ufficiale: Fausto Coatti sarà il candidato sindaco di Civica per Marcallo con Casone alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Nelle scorse settimane il gruppo di Civica all'unanimità aveva chiesto a Fausto la disponibilità a rappresentare la lista e il suo progetto, ricevendo una risposta positiva. Crediamo che lui abbia tutte le qualità per essere un ottimo Sindaco: è conosciuto da tantissimi come un uomo cortese e sempre disponibile, impegnato nel volontariato e pienamente coinvolto nella comunità, oltre ad avere anni di esperienza da amministratore locale, competente dei meccanismi degli uffici comunali. Le prime parole di Coatti da candidato: “In un momento così importante per la società civile, mi metto al servizio con responsabilità e professionalità, accetto con piacere e sono onorato di poter rappresentare Civica ed essere il suo candidato sindaco. Ho seguito da vicino il percorso e il lavoro svolto dai consiglieri in questi anni: una opposizione seria, attenta e precisa, costruttiva e mai polemica. Sono sicuro di avere alle spalle un gruppo unito, preparato e forte. Faremo lavoro di squadra in modo responsabile e competente, al servizio dei cittadini e delle Istituzioni, investendo tempo ed energie personali: siamo pronti a compiere il nostro dovere”. L'appuntamento per la presentazione ufficiale è sabato 20 aprile, alle 10.30 presso il Circolo Familiare di via Varese.

