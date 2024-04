La Lista 'Un passo avanti': in corsa a Bernate

La Lista “Il Melograno” cede il passo ad un nuovo progetto civico con la Lista “Un passo in avanti” – Insieme per Bernate e Casate. Un nome che esprime il desiderio di questo gruppo di coinvolgere tutta la popolazione, a partire dall’espressione del voto, a fare un passo in avanti per migliorare le comunità.

Con il rinnovo dei Consigli Comunali nelle Elezioni Amministrative del 8-9 Giugno 2024, terminerà il percorso della Lista Civica “Il Melograno”, cedendo il passo ad un nuovo progetto civico:

Lista Civica “Un passo in avanti” – Insieme per Bernate e Casate

Un nome che esprime il desiderio di questo gruppo di coinvolgere tutta la popolazione, a partire dall’espressione del voto, a fare un passo in avanti per migliorare le nostre comunità. La Lista “Un passo in avanti”, è un progetto civico che unisce sensibilità e percorsi diversi. Ci identifichiamo in valori comuni condivisi: trasparenza e correttezza, promozione della cultura, solidarietà, rispetto per l’ambiente e il territorio, valorizzazione e inclusione delle diversità. Condividiamo il ruolo dell’Amministratore pubblico nella promozione del progresso e del bene comune, sostenendo famiglie, commercianti e imprese, garantendo la sicurezza di tutti i cittadini e il rispetto delle leggi, eliminando le disuguaglianze sociali ponendo attenzione ai reali bisogni di ciascuno, garantendo pari opportunità, valorizzando il merito e le eccellenze. Vorremmo fare, insieme, un passo in avanti per offrire una valida e seria alternativa all’attuale Amministrazione, proiettandoci “in avanti”, con forza, entusiasmo ed esperienza e con un importante sguardo all’ innovazione e al futuro, senza dimenticare le nostre radici. Ci poniamo in netta antitesi con l’Amministrazione attuale guidata da Mariapia Colombo. Un’Amministrazione che ha agito solamente in ottica elettorale, in cui il distacco dai cittadini è evidente, e che non ha nemmeno avuto il coraggio delle proprie scelte. Un’Amministrazione che non ha saputo valorizzare al meglio il nostro territorio e le nostre comunità, malgrado i grandi finanziamenti (giunti a seguito della pandemia da Covid) di cui tutti i Comuni hanno goduto. Mentre il “gap” con i Comuni circostanti, riguardo i servizi, l’attrattività, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, continua ad aumentare diventando quasi incolmabile. Noi ci poniamo come alternativa e ai cittadini chiediamo, insieme, di fare un passo in avanti per Bernate e Casate.

