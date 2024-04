Inveruno: Grande candidato del Centrodestra

Presentato ufficialmente il candidato sindaco per la lista civica ‘Insieme per Inveruno e Furato’: Vincenzo Grande sarà il volto che correrà alle elezion di giugno.

Presentato ufficialmente il candidato sindaco per la lista civica ‘Insieme per Inveruno e Furato’.: Vincenzo Grande sarà il volto che correrà come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno per Inveruno. “Oggi sono orgoglioso di condividere con voi la mia candidatura – ha affermato Vincenzo Grande – Siamo una lista civica si, ma ancorata ai principi e valori del centro destra. Quello che mi ha spinto a mettermi in gioco è il senso di responsabilità e la volontà di fare qualcosa di concreto per il mio paese, che è la mia casa. Per noi è importante dare un segnale di presenza con una lista che riteniamo essere la vera alternativa per Inveruno e Furato. Siamo convinti sia fondamentale fornire un’alternativa”.

