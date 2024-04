Due 'campane' per la differenziata

All’ecocentro di Bareggio saranno posizionati due container per la raccolta differenziata della frazione tessile. Ad annunciare la novità è il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Lonati.

All’ecocentro di Bareggio saranno posizionati due container per la raccolta differenziata della frazione tessile. Ad annunciare la novità è il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Lonati. “Nel rispetto della legge che ha reso obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti tessili, metteremo due ‘campane’, una per il riciclo e una per lo smaltimento. La zona in cui verranno posizionate sarà videosorvegliata, in modo tale da evitare abbandoni di rifiuti, furti e danneggiamenti come invece avveniva presso i cassonetti gialli che sono stati rimossi proprio per questo motivo”. “Ora gli uffici daranno corso all’indirizzo espresso nella delibera – aggiunge il sindaco Linda Colombo - Verrà fatto un avviso pubblico per individuare la società che, a costo zero per il Comune, posizionerà i due contenitori. Per la comunità, dunque, un triplo vantaggio: ambientale, economico e sociale”.

