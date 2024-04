Intitolazione scuola e biblioteca

La scuola dell’infanzia di via Gallina sarà intitolata a Rita Levi Montalcini, la biblioteca comunale sarà invece dedicata a Monsignor Alessandro Maggiolini.

biblioteca comunale sarà invece dedicata a Monsignor Alessandro Maggiolini. La giunta comunale di Bareggio ha deliberato due intitolazioni di edifici pubblici: “Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia abbiamo accolto la proposta del Consiglio d’Istituto – afferma il sindaco Linda Colombo -. Per la biblioteca, invece, rendiamo omaggio a un nostro illustre concittadino che fu anche vescovo di Como, ma rimase sempre molto legato al nostro paese”. Dopo l’approvazione delle delibere, ora si darà corso all’iter burocratico con gli enti interessati per poi organizzare una cerimonia pubblica ufficiale sia per la scuola sia per la biblioteca: “Un ringraziamento particolare – conclude il sindaco Colombo - al consigliere Ermes Garavaglia, delegato alla Cultura, che sta seguendo entrambe le pratiche”.

