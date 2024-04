Domenica 14 aprile anche la Lombardia sarà protagonista, con la Via Francigena e il Cammino di Sant’Agostino, del più grande evento nazionale dedicato ai cammini: 'Cammini Aperti'.

Domenica 14 aprile anche la Lombardia sarà protagonista, con la Via Francigena e il Cammino di Sant’Agostino, del più grande evento nazionale dedicato ai cammini: 'Cammini Aperti'. 42 i cammini coinvolti, 2 per ogni regione e provincia autonoma, con oltre 2000 partecipanti, previa iscrizione sul portale dedicato. Le escursioni saranno condotte da guide ambientali escursionistiche o accompagnatori di media montagna. Un evento pensato per essere aperto a tutti, camminatori e non: escursioni gratuite alla scoperta di alcuni dei più suggestivi itinerari del Bel Paese, all’insegna della lentezza, dell’accessibilità e della sostenibilità.

