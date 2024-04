Il comandante Erbaio anche a Vanzaghello

Turbigo e adesso anche Vanzaghello. Un nuovo responsabile per la Polizia locale vanzaghellese: ecco, infatti, l'attuale comandante dei Vigili di Turbigo, Antonio Erbaio.

Turbigo e adesso anche Vanzaghello. Un nuovo responsabile per la Polizia locale vanzaghellese: ecco, infatti, l'attuale comandante dei Vigili di Turbigo, Antonio Erbaio. Sarà lui, allora, a guidare contemporaneamente i due comandi, pronto a mettere a disposizione tutte le sue importanti qualità e capacità e la sua esperienza maturata in anni in divisa, per garantire la massima sicurezza e tranquillità alla cittadinanza e a quanti hanno un'attività e, allo stesso tempo, far crescere sempre di più e formare il comando e il personale a disposizione. Nello specifico, Erbaio sarà a Vanzaghello 3 giorni a settimana, 4 ore ogni volta.

