La Fabbrica di Carta si fa Festival

Il Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola (VB) non ospiterà più il Salone del libro che per 25 anni ha caratterizzato La Fabbrica di Carta: sarà questa una delle più importanti variazioni per la nuova edizione della kermesse, organizzata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, con il prezioso supporto e sostegno di numerosi enti e soggetti del territorio.

Il Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola (VB) non ospiterà più il Salone del libro che per 25 anni ha caratterizzato La Fabbrica di Carta: sarà questa una delle più importanti variazioni per la nuova edizione della kermesse, organizzata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, con il prezioso supporto e sostegno di numerosi enti e soggetti del territorio. La manifestazione si trasforma dunque in un Festival con spazi di approfondimento, incontri con autori (nazionali e locali), mostre e laboratori. Gli ospiti più attesi sono il professor Matteo Lancini e lo scrittore Alessandro Robecchi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!