Il successo di Floribunda

L'appuntamento con l'VIII edizione di Floribunda ha visto una partecipazione di cittadini e visitatori davvero importante, tra rassegna di fiori e parte mercato.

Una Pasquetta non bellissima a livello climatico, ma sicuramente molto partecipata quella che ha visto, ancora una volta, protagonista Inveruno. L'appuntamento con l'VIII edizione di Floribunda ha visto una partecipazione di cittadini e visitatori davvero importante, tra rassegna di fiori e parte mercato.

Dalle 9 alle 18 si è svolta la mostra - mercato florovivaistica con anche un bellissimo gioco dell'oca gigante a tema floreale (caselle giganti e attività per ogni prova). In sala consiliare, alle ore 16, spazio al convegno 'Il grido della Terra' con proposte di conoscenza e approfondimento dell'enciclica 'Laudato si' di Papa Francesco sulla cura della casa comune. All’inaugurazione, in sala consiliare, è intervenuta Gloria Mari, Presidente Centro Nocetum Milano, membro Tavolo di studio per la custodia del creato, della Conferenza Episcopale Italia.

In sala Virga, invece, dalle 11 alle 18, nuovo appuntamento con 'Dentroinverart', giunto alla decina edizione, con 'Poieò', dallo scrigno del Guado.

La giornata ha visto una grande partecipazione di pubblico, con tanti bambini a giocare al grande gioco dell'oca proposto da 'Terre di Fantasia', fino alle 17.30, quando il temporale in arrivo ha anticipato un po' la chiusura della rassegna.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!