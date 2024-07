Il prossimo 3 agosto si svolgerà ad Inveruno un’attesa competizione ciclistica per giovanissimi. Con ritrovo in via Cavour alle 14, infatti, andrà in scena il secondo trofeo ‘Arredoflex’.

Il prossimo 3 agosto si svolgerà ad Inveruno un’attesa competizione ciclistica per giovanissimi. Con ritrovo in via Cavour alle 14, infatti, andrà in scena il secondo trofeo ‘Arredoflex’. Parteciperannno oltre 120 ragazzi provenienti da Lombardia e Liguria, in rappresentanza di oltre 15 squadre sportive. Le categorie partecipanti sono le seguenti: G1-G2-G3-G4-G5-G6. La gara si svolgerà con un percorso a circuito di circa 1 km lungo le strade del ‘Villaggio Pegaso’, alla fine di via Cavour a Inveruno. L’organizzazione dell’evento è a cura di INVERUNO BIKE TEAM ASD: associazione cicloamatoriale di inveruno nata nel 2021 che ormai conta oltre 50 soci attivi tra strada e MTB. Sempre aperto il tesseramento su https://www.inverunobiketeam.it/

